Коронавирус в Ростовской области, новости на 8 октября 2020 года: заболел еще 261 человек

Коронавирус в Ростовской области, новости на 8 октября 2020 года. Фото: ООН

Коронавирус в Ростовской области, новости на 8 октября 2020 года: сегодня стало известно, что за последние сутки на Дону выявили еще 261 случай заражения "COVID-19". Всего, по данным регионального правительства, заболели уже почти 24 тысячи человек. За последние сутки выздоровели 249 пациентов, а всего - почти 19 тысяч.

Среди новых заболевших большинство - это люди среднего возраста от 46 до 65 лет. На втором место молодые жители. Меньше всего новых случаев выявили среди старшего поколения, кому больше 80 лет.

На данный момент лечение в стационарах получают 1724 пациента. В тяжелом состоянии - 107 человек. Они подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии скончались уже 559 донских жителей.

Под медицинским наблюдением остаются 12560 человек. Врачи обследовали 95,7 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Закройте кафе и торговые центры!": что предлагают губернатору донские жители, чтобы остановить пандемию

Многие считают, что необходимо вернуть жесткие ограничения (подробнее)