Лютый октябрь: каким будет второй осенний месяц в Ростове-на-Дону

С 5 октября температура начнет последовательно снижаться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не долго музыке, а точнее лету играть. Уже совсем скоро осень навсегда заберет свои права жары. Так что наслаждаться теплом ростовчанам осталось совсем не долго - спешите успеть.

Если верить метеорологам, то в Ростовской области уже в начале октября установится по-настоящему осенняя погода. В первые дни месяца прогнозируют резкое похолодание и дожди с сильным ветром.

По данным сервиса «Яндекс Погода», еще 1 октября температура составит плюс 21 градус. В этот день ожидаются дожди и ветер до четырех метров в секунду. На следующий день осадков не предвидится, но похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра будет составлять от трех до четырех метров в секунду. К слову, еще 3 и 4 октября столбик термометра в дневные часы будет колебаться от +22 до +23 градусов.

А вот с 5 октября температура начнет планомерно снижаться. С 5 по 7 октября воздух будет прогреваться до +16…+17 градусов. Дождя не будет. Скорость ветра будет достигать пять-шесть метров в секунду.

Информацию о том, что октябрь будет лютый, сопровождающийся сильными ветрами и заморозками, синоптики не подтверждают. В октябре метеорологи прогнозируют понижение температуры днем до плюс десяти градусов и дожди.

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