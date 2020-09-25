Холодный ветер становится все сильнее: какая погода 25 сентября ожидает ростовчан

В Ростове будет солнечно, но ветрено Фото: "КП" Архив

В донской столице в ближайшие сутки будет стоять солнечная погода. В дневные часы будет относительно тепло, но пронизывающий холодный ветер не даст ростовчанам сбросить теплую одежду.

В утренние часы будет все еще довольно прохладно от плюс 14 до 19 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 24 до 26 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 20 до 23 градусов.

Сегодня, 25 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать шести-двенадцати метров в секунду.

Атмосферное давление снова пойдет на понижение и составит 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 34 до 56 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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