Бабье лето пришло: узнаем, как долго оно продлится в Ростове-на-Дону

В Ростове теплеет, но усиливается ветер Фото: "КП" Архив

Похоже, бабье лето все-таки пришло в донскую столицу. С каждым днем в Ростове-на-Дону становится все теплее. Напоминание об осени оставляют прохлада по утрам и усиливающийся изо дня в день холодный ветер.

В утренние часы будет все еще довольно прохладно от плюс 13 до 19 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 25 до 27 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 19 до 23 градусов.

Сегодня, 24 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления северо-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать шести-десяти метров в секунду.

Атмосферное давление снова пойдет на понижение и составит 755-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 54 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

При этом тепло будет все ближайшие выходные, а также в начале следующей недели температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 22 градусов.

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