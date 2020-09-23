Теплые деньки снова установились в донской столице: какая погода ожидает ростовчан 23 сентября

В Ростов снова возвращается лето Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону лето никогда без боя не уступает права осени. После минувшей недели холодов в городе снова потеплело. Осень ощущается только по утрам, а днем стоит по-летнему теплая погода.

В утренние часы будет все еще довольно прохладно +11...+18 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки +24...+26. Но к вечеру снова похолодает - +18...+22.

Сегодня, 23 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления северо-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-8 метров в секунду.

Атмосферное давление снова пойдет на понижение и составит 756-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 18 до 41 процента.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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