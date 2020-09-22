Немного потеплеет, но не надолго: какая погода ожидает ростовчан 22 сентябоя

В Ростове слегка потеплело Фото: "КП" Архив

Совсем недавно ростовчане обратили внимание на падающую изо дня в день температуру воздуха. Кто -то замерз до такой степени, что достал зимние вещи и одеяла. Но сегодня станет немного теплее.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +7...+9 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки +16...+23. Но к вечеру снова похолодает - +15...+19.

Сегодня, 22 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления северо-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-7 метров в секунду.

Атмосферное давление практически достигнет нормы и составит 759-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 15 до 60 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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