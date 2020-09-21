Резкое похолодание и ветер с севера: какая погода ожидает ростовчан 21 сентября

В Ростове снова похолодало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С каждым днем осени в Ростове становится все холоднее. Горожане недоумевают, куда же ушел их традиционно жаркий сентябрь. Но ничего не поделаешь и теперь с утра приходится облачаться в осеннюю куртку, а на ноги обувать закрытую обувь.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +9...+15, днем столбик термометра достигнет отметки +19...+21. Но к вечеру снова похолодает - +13...+17. Сегодня, 21 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно северо-восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 4-7 метров в секунду.

Атмосферное давление практически достигнет нормы и составит 759-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 19 до 60 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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К вечеру небо затянется тучами.

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