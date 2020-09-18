Резкое усиление ветра и падение давления: какая погода ожидает ростовчан 18 сентября

Небо над Ростовом затянется облаками Фото: "КП" Архив

Метеозависимым жителям донской столицы сегодня придется не сладко. Резкие скачки атмосферного давления неминуемо скажутся на их здоровье. Кроме того, ожидается еще усиление ветра и облачность к вечеру.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +11...+16, днем столбик термометра достигнет отметки +19...+26. Но немного похолодает к вечеру - +18...+22. Сегодня, 18 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Но к вечеру небо затянется хмурыми тучами.

Ветер сегодня сменит четыре направления: восточное, южное, западное и северо-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-13 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 749-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 19 до 55 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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