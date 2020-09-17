Крайне низкая влажность и холодный ветер: какая погода ожидает ростовчан 17 сентября

С каждым днем в Ростове все больше холодает Фото: "КП" Архив

В донской столице с каждым днем становится все холоднее и холоднее. Приход осени стал более ощутимым. Теперь прохладно не только утром, но и днем. Кроме того, свою лепту вносит усиливающийся холодный ветер.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +12...+17, днем столбик термометра достигнет отметки +19...+26. Но немного похолодает к вечеру - +19...+23. Сегодня, 17 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 6-10 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 755-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 15 до 53 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Ветер по-прежнему будет нести холод с севера.

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