Солнечно, но прохладно: какая погода ожидает ростовчан 16 сентября

В Ростове будет ветрено и прохладно Фото: "КП" Архив

В донскую столицу пришла настоящая осень. К счастью, пока обходится без осадков, но температура воздуха понижается с каждым днем. Особенно это ощущается по утрам, да и днем уже не так жарко из-за холодного ветра.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +15...+16, днем столбик термометра достигнет отметки +21...+26. Но немного похолодает к вечеру - +20...+24. Сегодня, 16 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: северное, северо-западное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 5-9 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще будет пониженным, но уже близким к норме и составит 758-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 32 до 73 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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