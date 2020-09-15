Пронизывающий северный ветер, но жарко: какая погода ожидает ростовчан 15 сентября

Ростовчан обдует пронизывающий северный ветер Фото: "КП" Архив

Жителям донской столицы сегодня стоило бы одеться потеплее. Уже с самого утра будет дуть холодный ветер, а температура воздуха будет достаточно низкой. Зато атмосферное давление постепенно приближается к норме.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +12...+17, днем столбик термометра достигнет отметки +20...+26. Но немного похолодает к вечеру - +19...+23. Сегодня, 15 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: северное и северо-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 6-10 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще будет пониженным, но уже близким к норме и составит 758-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 32 до 63 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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К вечеру поднимется сильный холодный ветер.

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