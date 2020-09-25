Родила в 50+: дончанка рассказала, сложно ли быть возрастной мамой

Татьяна говорит, что после родов как будто помолодела. Фото героя публикации.

В 2015 году дончанка Татьяна Федорова удивила близких и знакомых, родив в 50 лет. Сейчас сыну Арсению уже пять: он совершенно здоров, а развивается даже быстрее, чем обычные дети. Женщина говорит, что быть энергичной и заботливой можно в любом возрасте.

«ВСЕ ХЛОПОТЫ БЫЛИ ПРИЯТНЫМИ»

Пять лет назад эта история удивила не только односельчан Татьяны, но и всю страну. Знакомые поражались смелости женщины, а родные волновались за ее здоровье. Сама же дончанка называет позднюю беременность приятной неожиданностью.

— Дочка очень за меня переживала. Все говорила: «Мама, ну зачем, ты уже в возрасте, у тебя сердце слабое». А я просто не могла поступить иначе. Узнала о беременности, когда было уже 25 недель. Но мы с мужем очень обрадовались и, честно говоря, совсем не волновались, — вспоминает Татьяна.

Дончанка называет позднюю беременность приятной неожиданностью. Фото героя публикации.

Женщина наблюдалась у обычного сельского врача в родном Матвеево-Круганском районе. Беременность и роды прошли гладко. На свет появился совершенно здоровый мальчик весом 3,5 килограмма.

— Перед родами у меня произошло кровотечение, поэтому восстанавливалась почти десять дней. 21 августа родила, а 1 сентября уже выписали. После этого никаких проблем со здоровьем у меня не было. И уход за ребенком давался без проблем. Это было такое счастье, все хлопоты были приятными, — говорит дончанка.

Арсений быстро развивается. Фото героя публикации.

КАК БУДТО ПОМОЛОДЕЛА

Сейчас Татьяне Федоровой 55 лет, Арсению — пять. Вопреки всем страшилкам о поздней беременности ни у женщины, ни у ребенка проблем со здоровьем нет. Более того, мальчик очень развит для своего возраста: уже читает, считает до 100 и даже интересуется географией.

Татьяна признается, что сына сейчас растит иначе, чем когда-то старшую дочь. Младшему достается много заботы. Однако сестра на Арсения не в обиде. Она относится к брату как к сыну и постоянно балует его подарками.

Старшая сестра Арсения часто его балует. Фото героя публикации.

После декрета Татьяна не вернулась на работу, а полностью посвятила себя семье. Через год она уже выйдет на пенсию, однако чувствует себя моложе. Счастливая мама говорит, что после родов как будто скинула не один десяток лет.

— Чувствую себя замечательно. В душе я как минимум на 20 лет моложе. Мы живем в сельской местности, поэтому работы всегда много. Но и сил не меньше: успеваю и с ребенком посидеть, и по дому похозяйничать.

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