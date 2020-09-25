Власти пообещали не закрывать Ростов на карантин из-за коронавируса

Замглавы признал, что в сентябре произошел рост заболеваемости. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов-на-Дону не планируют закрывать на карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Юрий Овчинников.

Замглавы признал, что в сентябре в городе произошел рост заболеваемости. Среди причин — возвращение людей из отпусков, начало учебного года, свободное посещение мероприятий. При этом Юрий Овчинников отметил, что пока ситуация находится под контролем.

— На сегодняшний день ситуация не критичная, закрывать город никто не хочет. Это вызовет много проблем. Но наряду с этим власти города будут строже контролировать соблюдение предписанных правил, — прокомментировал Овчинников.

Ранее главный санврач области Евгений Ковалев направил письмо в городскую и областную администрации. Он напомнил об ухудшении ситуации с коронавирусом и попросил власти усилить меры предосторожности. Ковалев предположил, что с наступлением холодов зараженных окажется еще больше.

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