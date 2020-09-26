Ростовские ковидные госпитали забиты практически до отказа

По словам Надежды Левицкой, рост заболеваемости связан с участившимися поездками людей в различные города и страны. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице, 25 сентября в пресс-центре "Комсомольской правды" представители администрации Ростова-на-Дону обсудили дальнейшее действия городских властей в связи с ростом числа заболеваемости коронавирусом , а также общую ситуацию с ковидом в городе.

Надежда Левицкая, начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону во время мероприятия озвучила последнюю статистику по коронавирусу. Всего в Ростове-на-Дону зафиксировано уже 8 723 инфицированных.

- Уже буквально в каждой семье кто-то заболел, - обратила внимание специалист. - Причем в марте мы госпитализировали легких пациентов, а сейчас стационары заполнены на 73 процента. В них проходят лечение 582 жители Ростова. Кроме того, пневмонией болеют 363 человека, которые после тестирования с большой вероятность перейдут в ковидные госпитали. Болезнь развивается очень быстро, сразу поражаются легкие. А среди зараженных и взрослые, и молодые люди, - прокомментировала Левицкая.

Ране «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что власти пообещали не закрывать Ростов на карантин из-за коронавируса. В то же время, в городе будут строже контролировать соблюдение мер предосторожности.

Так, из-за регулярных нарушений ростовчанами масочного режима, департамент транспорта города усилил контроль за его соблюдением в автобусах, трамваях и троллейбусах. В салонах регулярно проводится дезинфекция. Кроме того, совместно Административной инспекцией Ростовской области, УМВД России по городу Ростову-на-Дону и Управлением по делам ГО и ЧС возобновлены проверки подвижного состава.

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В городе будут строже контролировать соблюдение мер предосторожности

Ростов-на-Дону не планируют закрывать на карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Юрий Овчинников.

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