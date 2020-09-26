Непредсказуемая осень: какая погода будет в Ростове-на-Дону на следующей неделе

Конец сентября будет дождливым. Фото: Макеев Иван

Следующая рабочая неделя подарит горожанам как теплые солнечные, так и дождливые деньки. Синоптики рассказали, чего ждать в последних числах сентября и в начале октября.

Так, в понедельник, 28 сентября, весь день будет ясно, температура воздуха составит от 18 градусов тепла. Днем – солнечно, 25 градусов. Вечером 20 градусов тепла. Порывы ветра - 4-5 метров в секунду.

Во вторник, 29 сентября, утром 15 градусов со знаком плюс, по-прежнему солнечно. Днем 23 градуса тепла, вечером столбик термометра опустится до плюс 21 градуса. Порывы ветра - 5-6 метров в секунду.

В среду, 30 сентября, лучше уже одеться потеплее. В Ростове-на-Дону будет облачно, но без осадков. Утром 15 градусов тепла, днем ожидается плюс 21 градус, а вечером - до 19 выше нуля. Порывы ветра составят до семи метров в секунду.

Зато в четверг, 1 октября, в донской столице прогнозируют дождь. Осадки прекратятся только ночью. Уром температура воздуха составит 14 градусов. Днем 18, а вечером –17 градусов тепла. Порывы ветра до шести метров в секунду.

В пятницу, 2 октября, в Ростове будет облачно с прояснениями, без осадков. Утром 13 градусов тепла, днем - снова плюс 20 градусов, вечером - 17 градусов выше нуля. Ветер - до четырех метров в секунду.

В субботу и в воскресенье также без осадков. Днем 3 октября 22 градуса тепла. Днем 4 октября сохранится такая же температура.

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