«Проявили себя как мужики!»: Валерий Карпин прокомментировал итог матча «Арсенал»-«Ростов»

Валерий Карпин высоко оценил игру команды. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В воскресенье, 27 сентября, ФК «Ростов» одержал громкую победу над тульским «Арсеналом». Встреча проходила на домашнем поле соперников.

Первый гол в ворота забили нашим игрокам, но ростовчане быстро реабилитировались. В итоге счет матча 3:2 в нашу пользу.

Валерий Карпин уже высказался об игре.

- Ребята молодцы, проявили себя как мужики, - заявил главный тренер команды.

Также Карпин ответил на вопросы журналистов.

- Хашимото не первый раз подключается в линию нападающих при подаче с фланга. Это установка или игрок действует ситуативно?

- Нет, позиция у него такая, он должен оказываться там в штрафной, что он и делает. Понятно, что второй гол подача с углового, Кенто на дальней штанге караулил. Первый гол, да, должен оказываться при подаче либо на подборе, либо в штрафной.

- С чем связана замена Хаджикадунича в перерыве? У него травма?

-Да, рассечение брови с кровью, может быть есть небольшое сотрясение.

- Насколько победа над «Арсеналом» важна психологически?

- Именно психологически – она бесценна. Команда показала, что после такого тяжелого поражения, чисто психологически мы собрались, ребята молодцы, проявили себя как мужики.

- После быстро пропущенного мяча была тревога? Или понимали, что команда сможет отыграться?

- Понятно, что тревога была, естественно. Проигрывать против команды с такими быстрыми игроками, которые могут убежать в контратаку. Нужно было отыгрываться и не пропустить быстрые атаки. Слава Богу, что достаточно быстро отыгрались и довели игру до победы.

- Будет ли у вас разговор с Глебовым после двух удалений в двух матчах?

- Ну, уже был разговор, после «Маккаби». Это все от большого, зашкаливающего желания, за это ругать, наверное, нельзя. Нужно контролировать силу и эмоции, это понятно, нехватка, наверное, опыта.

- Вас не удивило число желтых карточек сегодня?

- Очень удивило, у меня даже слов нет, если честно. Многие говорят, что наша команда в Европе играет по-другому. Там нет столько остановок, ритм игры в российском чемпионате и в Европе абсолютно разный. Это все из-за такого количества свистков. Не могу сказать, что было столько много фолов, чтобы показать столько карточек. Ещё и фолов таких, которые тянут на желтые карточки.

- Женя Чернов забил 100-й гол при Валерии Карпине, вы в курсе?

- Нет, то, что Женя Чернов забил – в курсе. А то что гол 100-й – не в курсе.

- В концовке матча перешли на три центральных защитника, как оцените игру команды в конце, когда оборонялись в меньшинстве?

- Мы 3:1 выигрывали, поэтому атаковать нам не надо было — это раз; во-вторых, практически все, за исключением Хашимото, сыграли 90 минут плюс/минус кто-то больше, кто-то меньше, два дня назад. Через два на третий играть понятно, что тяжело. Ту игру, концовку играли вдесятером: сил затратили невероятное количество и сегодня в конце всем было тяжело — это нормально, поэтому при счете 3:1 надо было обороняться.

- Довольны ли реализацией моментов? Такое ощущение, что забили практически всё, что сумели создать.

- Это про разговоры, что в других матчах не забивали, но было больше моментов. Все спрашивали, что с этим делать? Ничего с этим не делать, создавать моменты, если моменты будут — голы будут.

Перед началом матча наша команда занимает 7-ю строчку в таблице с 14-ю очками. "Арсенал" на 12-м месте, набрав 8 очков.

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