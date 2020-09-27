«С победой, парни!»: болельщики в восторге от игры «Ростова»

Кенто Хашимото признали лучшим игроком матча. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В воскресенье, 27 сентября, ФК «Ростов» одержал сокрушительную победу над тульским «Арсеналом». Встреча проходила на домашнем поле соперников.

Первый гол в ворота забили нашим игрокам, но ростовчане быстро реабилитировались. В итоге счет матча 3:2 в нашу пользу.

Болельщики уже поздравляют ростовскую команду в соцсетях.

- С победой, парни! Вы крутые! Гордимся! – такие комментарии пишут фанаты в официальных пабликах клуба.

Кстати, лучшим игроком матча признали Кенто Хашимото.

После игры полузащитник прокомментировал встречу.

- В 2017-м году в составе «Токио» вы забили 5 голов — это ваш лучший показатель по забитым мячам за сезон, сейчас уже 4 — на старте РПЛ. За счет чего вам удается так много забивать, учитывая то, что вы полузащитник?

- За счет чего, я не знаю.

- Как проходит адаптация? Так быстро удалось найти взаимопонимание с партнёрами?

- Все очень дружелюбные в команде, адаптация проходит легко.

- С кем больше всего общаетесь, кто помогает адаптироваться?

- Общаюсь со всеми партнерами по команде, все помогают адаптироваться, я счастлив, что все такие дружелюбные.

- Какую задачу ставите на сезон? Сколько голов забить?

- 10 голов — пока я ставлю такую цель.

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