«С победой, парни!»: болельщики в восторге от игры «Ростова»

Кенто Хашимото признали лучшим игроком матча. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
В воскресенье, 27 сентября, ФК «Ростов» одержал сокрушительную победу над тульским «Арсеналом». Встреча проходила на домашнем поле соперников.
Первый гол в ворота забили нашим игрокам, но ростовчане быстро реабилитировались. В итоге счет матча 3:2 в нашу пользу.
Болельщики уже поздравляют ростовскую команду в соцсетях.
- С победой, парни! Вы крутые! Гордимся! – такие комментарии пишут фанаты в официальных пабликах клуба.
Кстати, лучшим игроком матча признали Кенто Хашимото.
После игры полузащитник прокомментировал встречу.
- В 2017-м году в составе «Токио» вы забили 5 голов — это ваш лучший показатель по забитым мячам за сезон, сейчас уже 4 — на старте РПЛ. За счет чего вам удается так много забивать, учитывая то, что вы полузащитник?
- За счет чего, я не знаю.
- Как проходит адаптация? Так быстро удалось найти взаимопонимание с партнёрами?
- Все очень дружелюбные в команде, адаптация проходит легко.
- С кем больше всего общаетесь, кто помогает адаптироваться?
- Общаюсь со всеми партнерами по команде, все помогают адаптироваться, я счастлив, что все такие дружелюбные.
- Какую задачу ставите на сезон? Сколько голов забить?
- 10 голов — пока я ставлю такую цель.
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