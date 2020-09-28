Свадьба года: российские поп-звезды выступили на торжестве знаменитой пары из Ростова-на-Дону

Свадьба прошла на высшем уровне. Молодожен снимали десятки камер. Фото: соц. сети Карины Казарян

В Ростове-на-Дону состоялась грандиозная свадьба, которая по праву может претендовать на лучшую в этом году. Женился 20-летний Артур, сын известного донского бизнесмена.

На торжестве выступали именитые артисты и звезды российской эстрады. Вел праздничное мероприятие знаменитый ведущий, несколько десятков гостей созерцали настоящее шоу, величественный зал был украшен шарами и блестками. Сияющая сцена стала настоящим пьедесталом для молодоженов. В сети осталось бесчисленное количество фотографий и видео со свадьбы знаменитого на весь город ростовчанина.

Сын известного предпринимателя взял в жены юную Карину. Радостное событие состоялось в одном из ресторанов премиум класса на левом берегу Дона. Обвенчалась пара в старинной армянской церкви Сурб-Хач, которая считается одной из первых построек в городе. Как только церемония была закончена, в небо выпустили красивых голубей.

Сразу после этого молодые вместе с гостями сели в машины и поехали на традиционную прогулку. Хорошая субботняя погода и ясное небо благоволили празднику. Яркое солнце освещало кортеж из дорогих "Мерседесов". С воздуха все происходящее снимал квадрокоптер, чтобы сделать самые лучшие кадры.

В этот момент в ресторане шла активная подготовка. Персонал накрывал на столы, повара готовили угощения. В центре зала разместили сияющую сцену с профессиональным оборудованием. Светомузыка, огромные колонки и бесчисленные украшения - настоящий ростовский уровень.

Наконец, счастливая пара вместе с гостями пожаловали в ресторан. Невеста в шикарном белом платье со длинным шлейфом в несколько метров. Ведущим грандиозного торжества был известный шоумен Дмитрий Хрусталев. Первым выступил певец Леонид Агутин, а затем на сцене появилась группа "Две Маши".

Праздник продолжился и на второй день, но еще с большим размахом. Для гостей и виновников торжества спел Сосо Павлиашвили. Все были в восторге. Гостей такого уровня никто не ожидал, все прошло на высшем уровне.