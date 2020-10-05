"Я вижу красоту только в девочках плюс сайз": как модель XL из Ростова стала звездой телешоу

Девушка часто участвует в откровенных фотосессиях. Фото: личный архив героини

Ростов-на-Дону - колоритный город. Здесь живут передовые люди, которые не отстают от главных мировых трендов. Некоторых современные тенденции отталкивают, другие их просто не понимают, но это не мешает новым течениям захватывать внимание все новых и новых последователей.

Так, например, бодипозитив - революционный взгляд на себя и свое тело. Его суть заключается в принятии, смирении и поиске красоты даже там, где мы ее не замечаем по гнетом модных течений. Будем честны: далеко не каждый обладает идеальным телом. Более того "идеал" - это недостижимый образ, который все воспринимает по своему.

"Обожаю себя и то, как выгляжу"

27-летняя ростовчанка не побоялась пойти против традиционного взгляда на красоту. В эфире телевизионного шоу, где между собой соревнуются модели плюс сайз, она показывает, что прекрасное не обязательно должно помешаться в самый маленький размер.

Дарья родилась в донской столице. Всю жизнь жила в родном городе, занималась маркетингом, рекламой, работала в офисе. Набравшись опыта, она открыта собственной агентство, стала независимой, успешной женщиной.

Отношение к себе и своему телу у Дарья менялось с течением времени. Какое-то время она пытались скинуть вес, поменяться, но в итоге приняла и полюбила себя такой, какая есть.

- На данный момент мой вес 89 кг. Я обожаю себя и то, как я выгляжу. Иногда пересматривая фотографии, где мой вес был 65-70 кг, худущее лицо... Думаю, вот тут чего-то точно не хватало. Той стати, которая у меня сейчас, - отмечает девушка.

Комплексы прошли мимо ростовчанки. Фото: личный архив героини

Борьба за миллион рублей

Попав на шоу, о ней узнали миллионы россиян. Теперь многие женщинымечтают обрести такую грацию и уверенность в себе. Дарья рассказала, что сомнений участвовать в проект у нее не было.

- В своей жизни я всегда сама принимаю решения. Считаю глупо советоваться с другими людьми относительно своей мечты. Если хочется – вперед! - говорит ростовчанка.

По результатам кастинга она попала в число 12 участник, которые борются за право выиграть полмиллиона рублей, контракт со швейцарским международным модельным агентством и стать звездой крупного бьюти бренда.

Девушка часто выкладывает снимки в социальные сети. Фото: личный архив героини

Девушка и раньше принимала участие в различных конкурсах красоты. Летом этого года она стала моделью на фестивале "Бодипозитив Россия". Далеко не все восприняли происходящее на сцене положительно. Именно там она впервые столкнулась с огромной волной негатива в свой адрес.

- Посыпались оскорбления от тренера фитнес клуба, где я была постоянной клиенткой в течение двух лет. Вернула им абонемент, а они мне деньги - нет. Сказали, что не несут ответственности за слова своих сотрудников, - вспоминает девушка.

В объективе фотокамер

Сейчас Дарья, именуемая в социальных сетях Великой, призналась, что во время телешоу стала любить себя еще больше. Ее взгляды на прекрасное тоже изменились.

- Я стала еще больше восхищаться собой. Ни в коем случае не хочу кого-то обидеть, но после проекта, я вижу красоту только в девочках плюс сайз, - сообщила изданию ростовчанка.

В анкете девушки на сайте телеканала сказано, что ее рост - 169 см. При этом вес скачет в районе 90 килограмм. Девушка не стесняется выкладывать откровенные фотографии в социальные сети. В обнаженном, но не вульгарном, виде она позирует различным фотографам.

- Я решила принять участие в проекте, чтобы всей стране, а в дальнейшем и миру, показать свою красоту. Страха у меня абсолютно не было, с камерами у нас хорошие отношения, искры летают. Да и быть примером для многих девушек, чтобы другие тоже себя любили, избавлялись от комплексов, - подытожила девушка.

Девушка не стесняется своего тела. Фото: личный архив героини

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