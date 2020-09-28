Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 сентября 2020: больше половины зараженных за сутки выявили в донской столице

В Ростове-на-Дону прирост за сутки составил 130 заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 28 сентября прирост за сутки составил 130 заболевших. Всего по Ростовской области выявили еще 193 зараженных коронавирусом. Число инфицированных с начала пандемии достигло 21 550 человек.

Еще 63 новых случая зарегистрировано в 22 городах и районах области: в Гукове (12),Сальском (7) районе, Новошахтинске (6), Таганроге (5), Каменске-Шахтинском (4), Мясниковском (4) районе, Батайске (3), Зверево (3), Шахтах (3), Белокалитвинском (2) районе, Донецке (2), Новочеркасске (2), Аксайском (1) районе, Азове (1), Красносулинском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Мартыновском (1), Родионово-Несветайском (1), Тарасовском (1), Боковском (1) и Азовском (1) районах.

В стационарах проходят лечение 1 385 зараженных. Состояние 83 инфицированных оценивается как тяжелое.

За сутки выздоровел еще 41 пациент. За весь период от коронавируса вылечились 16 938 заболевших, скончались — 486 человек.

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