Есть ли ограничения в Ростовской области в связи с коронавирусом с 26 сентября 2020: что работает, а что нет

Пока карантин в городе вводить не собираются. Фото: пресс-служба городской администрации

Есть ли ограничения в Ростовской области в связи с коронавирусом с 26 сентября 2020: на Дону растет количество инфицированных коронавирусом. Только за последние сутки прирост заболевших -189 человек. И на утро 26 сентября число заразившихся достигло 21169 человек. В связи с этим у многих возникает вопрос – закроют ли город на карантин, и какие ограничения ввели.

По словам главного санитарного врача области Евгения Ковалева, город на карантин закрывать пока не планируют.

Однако главный санитарный врач обеспокоен тем, что горожане стали реже носить маски.

В связи с этим в городе ужесточили проверочные мероприятия. Так же было принято решение не пускать в общественный транспорт людей без масок.

Было принято решение отменить спортивные массовые мероприятия и концерты.

Столовые, салоны красоты и прочие учреждения работают в прежнем режиме. Речи о переводе школьников на дистанционное обучение также не идет.

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Ростов-на-Дону не планируют закрывать на карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Юрий Овчинников.

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