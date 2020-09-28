Ростовские власти допустили возвращение к ограничениям из-за коронавируса

Сейчас коэффициент распространения инфекции в Ростове — 0,9. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко ответил, вернут ли в городе ограничения из-за коронавируса. Об этом он рассказал 28 сентября на заседании городской Думы.

Логвиненко сообщил, что действия власти будут зависеть от эпидемиологической обстановки. По его словам, в городе могут вернуть ограничения, если ситуация ухудшится.

— Если будет массовое заражение, будем переходить на ограничения. Пока люди соблюдают меры безопасности, ситуация полностью контролируемая, — прокомментировал глава администрации.

Он пояснил, что сейчас коэффициент распространения инфекции в Ростове — 0,9. Основания для ограничений появятся, если значение этого показателя будет превышать норму.

Напомним, за сутки в Ростове-на-Дону выявили еще 130 зараженных коронавирусом. С начала пандемии в городе зарегистрировано 9 028 случаев заболевания COVID-19. За весь период выздоровели 7 241 пациент, скончались 218.

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