Гендиректор СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко: В пандемию нужно оставаться людьми

Фото: СЗАО «СКВО»

«Комсомольская правда» - Ростов» поговорила с генеральным директором СЗАО «СКВО» Анной Касьяненко об итогах сбора урожая, развитии животноводческого сектора, поддержке сотрудников компании и сельских жителей в ситуации пандемии коронавирусной инфекции, а также о работе с начинающими специалистами.

- Полевая жатва в этом году происходила непросто. Как спасали урожай в неблагоприятных погодных условиях?

- Весенний период оказался действительно сложным по погодным условиям. Сначала заморозки до -8°C, которые наблюдались на почве в конце апреля, затем экстремально высокие температуры в июне - все это, безусловно, повлияло на итоговые показатели, которые не стали для нас рекордными в этом году (снижение составило порядка 19%).

Тем не менее собранное нашими аграриями зерно относится к высокому классу. Помогла ежегодная работа по сохранению севооборота, соблюдению технологии обработки полей и выполнению мероприятий по поддержанию плодородия почв, а также использование качественных удобрений и семян.

Анна Касьяненко, генеральный директор СЗАО «СКВО». Фото: СЗАО «СКВО»

- Вы продолжаете рассматривать животноводство как приоритетное направление в деятельности СЗАО «СКВО»?

- Естественно, для нас эта ниша играет важную роль. Несмотря на то, что пока животноводство показывает невысокую рентабельность, мы не планируем отказываться от его дальнейшего развития. Более того, работаем с повышенной эффективностью. В частности, на постоянной основе занимаемся улучшением генетики поголовья свиней, ежегодно закупаем племенных хряков. Обновление генофонда позволяет повысить средний уровень приплода и получать мясо хорошего качества. Также намереваемся в этом году начать реконструкцию производственных мощностей на свиноферме.

В целом я уверена, что запланированная модернизация позволит существенно улучшить условия содержания животных, что, в свою очередь, непременно повлияет на рост экономических показателей хозяйства.

Фото: СЗАО «СКВО»

Что касается молочного комплекса, несмотря на аномальные температуры в летние месяцы, мы не потеряли в объеме получаемого молока. Сделать это удалось в том числе за счет качественных кормов, которые мы давали коровам, а также внимательного отношения к обеспечению животных достаточным количеством питьевой воды, что особенно важно в жару.

Отмечу, что в этом году на хорошем уровне прошла кормозаготовка. Пару лет назад мы столкнулись с дефицитом собственных кормов, после чего был запущен механизм полного обновления менеджмента комплекса. Теперь эта проблема надежно решена.

Если говорить о планах, то мы реконструируем ангар, в котором раньше хранилось сено, под новый телятник в связи с увеличением количества поголовья КРС, а также ставим задачу по реконструкции родильного отделения и серьезно размышляем о возможном усовершенствовании доильного зала.

Фото: СЗАО «СКВО»

- Как работодатель в условиях пандемии вы корректировали свои обязательства перед сотрудниками предприятия? Может быть, уменьшали заработную плату?

- Сохранение всех взятых обязательств перед трудовым коллективом является нашей первоочередной целью, которой мы не поступаемся ни при каких обстоятельствах. В пандемию, прежде всего, нужно оставаться людьми, поэтому мы не сократили зарплату ни одному сотруднику в этот период. Более того, как и всегда, выплатили работникам традиционную летнюю премию, которую даем по результатам сбора урожая. Помимо этого, оказывали активную поддержку гражданам с ограниченными возможностями, многодетным семьям, пенсионерам, проживающим на территории поселения, - то есть самым не защищенным в социальном смысле людям, для которых пандемия коронавируса стала сложным испытанием. Несмотря на то, что формально они не являются сотрудниками СЗАО «СКВО», мы все живем и работаем рядом, поэтому не можем закрывать глаза на их положение. Этим людям мы помогали продуктами. Развозили им мясо по домам, со списком адресов нам помогла администрация сельского поселения. Всего таким образом было выдано порядка 2000 кг свинины. А сотрудникам организации была предоставлена возможность приобретения мяса по льготной цене.

Кроме того, работники СЗАО «СКВО» на добровольных началах осуществляли доставку медикаментов нуждающимся людям. Мы также создали специальный фонд лекарственных средств для срочной помощи местным жителям, которые могли обратиться к ответственному лицу на предприятии, чтобы оперативно получить нужные им медикаменты. Помогали и с транспортом, когда человека нужно было отвезти на обследование в больницу.

- Продолжаете принимать к себе на практику начинающих специалистов?

- Разумеется. У нас заключены договоры о сотрудничестве с профильными учебными заведениями, которые присылают нам студентов на практику. Некоторые из этих ребят возвращаются к нам уже не первый год. Отмечу, что эта деятельность оплачиваемая. Плюс мы поощряем молодежь дополнительными премиями за особое рвение к труду и предоставляем им бесплатное жилье. Юным сотрудникам доверяем работу на молочном и свином комплексах. Среди практикантов высокой популярностью пользуется также подразделение механизации, где тоже есть интересные задачи для реализации.

- Допустим, такой молодой человек имеет большое желание устроиться на работу в СЗАО «СКВО», но не знает, к кому обращаться. Что ему посоветуете делать?

- У нас есть официальный сайт, через который осуществляется подобная коммуникация. Но соискатели могут обращаться и через социальные сети. Аккаунты в Инстаграме есть как у СЗАО «СКВО», так и у меня лично. Недавно был случай, когда мне в директ написала одна девушка, которая рассказала, что учится в старших классах школы и вместе с подругой хочет трудоустроиться в наше хозяйство. Мы не могли предложить им полный рабочий день в силу того, что они несовершеннолетние, но нашли возможность устроить их к себе на условиях частичной занятости. Эти девочки были у нас все лето и получили хорошую зарплату. Кроме того, они влились в коллектив, поняли, что такое работа.

Такие люди, стремящиеся к активной деятельности, вызывают у меня огромное уважение. Я считаю, что ничто так эффективно и надежно не воспитывает человека, как труд. У молодых ребят не должно быть потребительского отношения к жизни и ощущения, что какие-то вещи просто падают с неба. Уверена, что это тупиковый путь.

- Если не секрет, на какие суммы зарплат могут ориентироваться студенты?

- В среднем наши практиканты в месяц получают порядка 20 тысяч рублей. При этом из этих денег не удерживаются расходы за питание и проживание. Сверх того, если энтузиазм и успехи ребят дополнительно отмечает курирующий их работу руководитель, то они вполне могут рассчитывать на дополнительную премию. При этом студенты, работавшие на уборке урожая, получили больше - около 45 тысяч рублей.

- Как продвигается строительство часовни в хуторе Путь Правды? Этот проект имеет для вас личное значение...

- Отчасти так. Часовня названа в честь святого равноапостольного великого князя Владимира, и, безусловно, для меня это память об отце Владимире Михайловиче Касьяненко. Но этот проект социально значим еще и потому, что в нашем сельском поселении много верующих христиан при том, что ближайший храм находится в станице Мечетинской, то есть примерно в пятидесяти километрах от х. Путь Правды. Я считаю, что у человека должно быть такое место, куда он смог бы зайти, помолиться и обрести душевный покой. То, что часовня названа в честь отца, имеет символическое значение. Много лет, пока он был руководителем СЗАО «СКВО», к нему часто приходили люди со своими бедами и проблемами, просили поддержать в сложных ситуациях. Сегодня, к сожалению, папы с нами уже нет, но, возможно, кому-то поможет эта православная часовня.

К слову, перед началом строительства было несколько проектов часовни, и мы обратились к местным жителям, чтобы узнать, какой именно вариант им по душе. Нам было важно мнение людей, которые сначала с душевным трепетом поддержали саму идею строительства часовни, а затем приняли активное участие в выборе ее эскиза. И теперь люди ежедневно могут наблюдать, как воплощается в жизнь проект, в судьбе которого они приняли непосредственное участие.