Пушкинский шик, лифт на кухню и бассейн на крыше

На крыше одной из квартир имеется бассейн. Фото: соц. сети

Что внутри средней ростовской квартиры? Набор скромный, но комфорт обеспечен. Это мебель, бытовая техника, балкон или лоджия, панорамное остекление. Если человек хочет повысить уровень своей недвижимости, сделать ее более привлекательной, он может сделать ремонт подороже, купить навороченную бытовую технику, вычурную мебель. Общий вид станет лучше, но радикально стоимость не измениться. Здесь нужны "примочки" по-серьезней.

Вот мы и решили выяснить, сколько сейчас стоят ростовские квартиры премиум-класса. И главное - за что именно люди отдают целые состояния?! Чем они хотят обладать, расставаясь с десятками миллионов рублей.

Об этом мы поговорили с известным ростовским риелтором Алексеем Маралиным. Он специализируется на продаже элитного жилья и знает, что показать клиентам с деньгами.

ДВОРЕЦ НА ВЫСОТЕ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Квартира находится в новом жилом комплексе на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Горького. Поднимаемся на последний этаж, открываем дверь, нас встречает просторное светлое помещение с огромное количество комнат. Общая площадь — 500 (!) квадратных метров. Целый дворец в центре города.

Важно отметить, что это пентхаус, то есть квартира двухуровневая. На втором этаже есть выход на собственную закрытую террасу с зоной барбекю и шикарным видом. Можно увидеть Дон с высоты птичьего полета и разглядеть все просторы, окружающие город.

Вы сможете передвигаться между этажами на лифте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, квартира оборудована системой жизнеобеспечения. Если во всем доме отключат свет, у вас заработает независимый генератор. Вы даже не заметите, что соседи ходят со свечками. Тоже самое касается и отопления. В одной из комнат располагается настоящий камин. А теперь самое главное - в квартире имеется лифт! Он ведет из кухонной зоны на верхний этаж, откуда вы можете попасть либо в гостиную, либо на террасу. Это сделано специально для удобства повара, если такой имеется.

- А как только вы оказываетесь внутри, становится понятно, за что требуют такие деньги, - говорит наш эксперт

Ценник: 66 миллионов рублей.

АЛЬПЫ ПРЯМО ВО ДВОРЕ

Следующий объект располагается тоже в центре донской столицы, на улице Пушкинской. Это восьмиэтажный небольшой дом, который рассчитан на скромное по меркам многоэтажек количество жителей. На этаже - максимум по три квартиры. Площадь начинается от 90 до 300 квадратных метров. Потолки в каждой квартире по 3,5 метра, что создает совсем иной вид всего жилья.

Кроме того, вся придомовая территория оформлена элементами ландшафтного дизайна. Среди декоративных кустарников удобно расположилась настоящая беседка-ротонда, возле которой есть и детские площадки. Подземная парковка, на внутренней территории никаких машин. Абсолютно бесшумный лифт поднимет вас на нужный этаж прямо из паркинга.

Ценник: квартира в доме клубного типа 40 - 60 миллионов рублей

БАРОККО С УПОРОМ НА СПОРТ

Еще одна элитная квартира за добрые 34 миллиона также продается на улице Пушкинской. Речь о девятиэтажном доме клубного типа, в котором всего-навсего 8 квартир. Площадь каждой от 108 до 240 квадратных метров.

Примечательно, что как театр начинается с вешалки, так и фасад здания выдает статус жильцов дома. Он выполнен в классическом стиле с лепниной и различными узорами. И резко выделяется на фоне всех остальных городских построек. Прямо на крыше находится тренажерный зал, детская игровая комната и бассейн. Кроме этого, жильцам доступна роскошная терраса с зоной барбекю.

Фасад выполнен в классическом стиле. Фото: гугл карты

На каждом этаже располагается не больше двух квартир. А при желании вы можете купить обе и занять весь этаж. В таком случае вы будете подниматься на лифте прямо к себе домой. Другой фишкой этого дома стала внутренняя отделка - она на каждом этаже посвящена одному из произведений Александра Пушкина.

Ценник: квартира в изысканном доме с бассейном за 34 миллионов рублей