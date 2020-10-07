На Дону с каждым днем увеличивается число новых зараженных коронавирусом

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 октября 2020 года. Фото: ООН

Сегодня, 7 октября, стало известно, что в Ростовской области выявили еще 255 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего заболели уже более 23,5 тысяч человек. Наблюдается и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели 242 пациента, а всего - более 18,6 тысячи.

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 109 человек. Они подключены к аппаратам ИВЛ. В стационарах лечение проходят 1797 пациентов.

За последние сутки в результате заражения скончались еще 8 жителей Дона. Среди них три женщины в возрасте от 61 до 77 лет. А также пятеро мужчин - от 64 до 86 лет. Врачи выявили у всех хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и других органов. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 559 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 12362 человека. Всего врачи обследовали 95,3 тысячи донских жителей.

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