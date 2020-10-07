"Берегите друг друга": донской губернатор обратился ко всем жителям региона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: правительство РО

Накануне глава Ростовской области Василий Голубев опубликовал пост в своем "Инстаграме", обратившись ко всем жителям региона. Губернатор сообщил об ухудшении ситуации вокруг коронавируса и призвал всех соблюдать предписанные нормы поведения в условиях пандемии.

Голубев обратил внимание, что уже с завтрашнего дня, 8 октября, власти вынуждены открыть еще 400 коек в областной клинической больнице. Эта мера обусловлена стремительным ростом новых случаев заражения.

- Мы очень не хотим возвращаться к прежде действовавшим ограничениям. Но эти решения сегодня целиком зависят от благоразумия и ответственного отношения каждого жителя области, - написал губернатор.

Он призвал всех жителей следовать предписанным нормам поведения, а именно: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

- Давайте быть предельно собранными и дисциплинированными, чтобы ни вы, ни ваши родные не стали жертвой пандемии! Берегите друг друга, - подытожил глава региона.

Напомним, что только за последние сутки на Дону выявили еще 255 случаев заражения. Всего заболели уже более 23,5 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мониторинг усиливается: в Ростове власти проверят, как соблюдают санитарные нормы в фитнес-клубах и бассейнах

В случае выявления нарушений профильные ведомства могут оштрафовать руководство центров или вообще приостановить деятельность (подробнее)