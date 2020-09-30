Ветер — сильнее, температура — ниже: как изменится погода в Ростовской области

Местами прогнозируются порывы ветра до 16 — 24 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

30 сентября на Ростовскую область обрушился ураганный ветер. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды.

До 20 часов температура будет составлять +23…+20 градусов. С 21 часа столбик термометра начнет стремительно снижаться — от +19 до +16 градусов.

В настоящее время скорость ветра составляет 9 метров в секунду. Около 19 часов ветер усилится до 10. Напомним, местами прогнозируются порывы до 16 — 24 метров в секунду.

Кроме того, ночью в Ростовской области возможны осадки. Около 21 часа на донской регион может обрушиться дождь с грозой.

Ураганный ветер в Ростовской области сносит деревья, фонарные столбы и другие конструкции. Появились и первые жертвы стихии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Песчаная буря в Ростове-на-Дону 30 сентября 2020: пожары, ураганный ветер, погибшие

Песчаная буря обрушилась на Ростовскую область 30 сентября 2020. (Подробности)