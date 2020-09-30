Песчаная буря накрыла город. Фото: Евгения ГУСЕВА

Песчаная буря в Ростове-на-Дону 30 сентября 2020: пожары, ураганный ветер, погибшие. В Ростовской области вторые сутки не утихает сильный ветер, который поднял с земли пыль и песок. Городские здания заволокло туманом, видимость на дорогах сильно снижена, песчинки попадают в глаза прохожим, а шквалистый ветер — до 20 метров в секунду - буквально сшибает с ног.

Центр города как в тумане. Фото: Дадаян Давид

14.58 Ликвидация открытого горения на 400 квадратных метров в домах в гороже Константиновске. Однако полностью огонь еще не потушен.

Сильный ветер осложняет работу пожарных. Фото ГУ МЧС России по РО.

14:45 В Ростовской области вспыхнули два пожара в городе Константиновске. Там, на улице Речная загорелись два жилых дома. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На месте работают 59 огнеборцев и 19 спецмашин. Из-за сильного ветра пожару присвоен повышенный номер сложности. Обстановка уточняется.

В машине находились два человека. Оба погибли. Фото: ГУ МЧС России по РО.

13:00 Дерево упавшее на машину унесло жизни двух человек. ЧП произошло в Багаевском районе.

Самолет пока не принимает лайнеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12:00 В аэропорту «Платов» не смогли приземлиться четыре самолета с пассажирами. Они полетели в Краснодар. Теперь вероятно пассажирам придется возвращаться в донскую столицу автобусами, электричками или на такси.

Видимость стала намного хуже. Фото: соц. сети

10:37 Ростов-на-Дону накрыла песчаная буря. Город затянуло пылью, поднялся ветер, стало трудно дышать.

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