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Песчаная буря в Ростове-на-Дону 30 сентября 2020: пожары, ураганный ветер, погибшие

Песчаная буря обрушилась на Ростовскую область 30 сентября 2020
Авторы (2):
Дадаян Давид
СТРИЖЕВ Михаил
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Песчаная буря накрыла город.

Песчаная буря накрыла город.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Песчаная буря в Ростове-на-Дону 30 сентября 2020: пожары, ураганный ветер, погибшие. В Ростовской области вторые сутки не утихает сильный ветер, который поднял с земли пыль и песок. Городские здания заволокло туманом, видимость на дорогах сильно снижена, песчинки попадают в глаза прохожим, а шквалистый ветер — до 20 метров в секунду - буквально сшибает с ног.

Центр города как в тумане.

Центр города как в тумане.

Фото: Дадаян Давид

14.58 Ликвидация открытого горения на 400 квадратных метров в домах в гороже Константиновске. Однако полностью огонь еще не потушен.

Сильный ветер осложняет работу пожарных. Фото ГУ МЧС России по РО.

Сильный ветер осложняет работу пожарных. Фото ГУ МЧС России по РО.

14:45 В Ростовской области вспыхнули два пожара в городе Константиновске. Там, на улице Речная загорелись два жилых дома. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На месте работают 59 огнеборцев и 19 спецмашин. Из-за сильного ветра пожару присвоен повышенный номер сложности. Обстановка уточняется.

В машине находились два человека. Оба погибли. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В машине находились два человека. Оба погибли. Фото: ГУ МЧС России по РО.

13:00 Дерево упавшее на машину унесло жизни двух человек. ЧП произошло в Багаевском районе.

Самолет пока не принимает лайнеры.

Самолет пока не принимает лайнеры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

12:00 В аэропорту «Платов» не смогли приземлиться четыре самолета с пассажирами. Они полетели в Краснодар. Теперь вероятно пассажирам придется возвращаться в донскую столицу автобусами, электричками или на такси.

Видимость стала намного хуже. Фото: соц. сети

Видимость стала намного хуже. Фото: соц. сети

10:37 Ростов-на-Дону накрыла песчаная буря. Город затянуло пылью, поднялся ветер, стало трудно дышать.

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