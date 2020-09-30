Песчаная буря в Азове снесла дерево на три машины: есть раненая

Дерево раздавило несколько автомобилей. Фото: соцсети

В Ростовской области вторые сутки бушует сильный ветер. Особенно непогода разгулялась сегодня. Порывы подняли с земли песок. В Ростове и в области – настоящая песчаная буря. Падают деревья, рекламные конструкции.

Так, в Азове, днем, 30 сентября, ветер снес огромный тополь. Ствол рухнул на три автомобиля, припаркованных около пятиэтажки.

По словам местных жителей, в результате происшествия оказались разбиты не только машины. Пострадала также женщина. Но в ГУ МЧС по Ростовской области эту информацию не подтвердили.

О том, что происходит в городе и в области, смотрите в онлайн-трансляции на сайте «Комсомольская правда – Ростов».

ЧИТАЙЕ ТАКЖЕ:

Песчаная буря в Ростове-на-Дону 30 сентября 2020: пожары, ураганный ветер, погибшие

Песчаная буря обрушилась на Ростовскую область 30 сентября 2020

Песчаная буря в Ростове-на-Дону 30 сентября 2020: пожары, ураганный ветер, погибшие. В Ростовской области вторые сутки не утихает сильный ветер, который поднял с земли пыль и песок. Городские здания заволокло туманом, видимость на дорогах сильно снижена, песчинки попадают в глаза прохожим, а шквалистый ветер — до 20 метров в секунду - буквально сшибает с ног.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!