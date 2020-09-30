Сто краснодарских спасателей выдвинулись на помощь ростовским огнеборцам

Краснодарские пожарные выдвинулись на помощь донским. Фото: ГУ МЧС

В Ростовскую область выдвинулась аэромобильная группировка от ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Они должны помочь донским огнеборцам справиться с природными пожарами.

Из-за сильного ветра в донском регионе ухудшилась обстановка из-за множества полыхающих пожаров. Спасатели региона долгое время пытались справиться с огнем самостоятельно, но подмога была необходима. Сейчас в регион направляется колонна, в составе которой порядка 100 человек личного состава и 17 единиц техники.

- Также на место направлена оперативная группа под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по Государственной противопожарной службе, полковника внутренней службы Андрея Потахова, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, стихия обрушилась на Ростовскую область 30 сентября. В результате шквалистого ветра - десятки поваленных деревьев и покореженных машин. Два человека погибли. Кроме того, на территории региона вспыхнули больше ста пожаров.

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