Донские пожарные продолжают тушить одновременно еще 35 пожаров

На помощь донским спасателям выдвинулась подмога. Фото: ГУ МЧС

В донском регионе продолжается тушение еще 35 пожаров.

Напомним, что за минувшие сутки на территории Ростовской области было зафиксировано 128 возгораний. К семи часам вечера огнеборцам удалось ликвидировать 93 из них. Также, стоит отметить, что на Дону сохраняется высокий класс пожароопасности, ситуацию усугубляет ураганный ветер скоростью 20 метров в секунду.

На данный момент наиболее сложная обстановка складывается в Цимлянском районе. Там горит целых 66 гектаров леса. К счастью, угрозы населенным пунктам нет. Туда направлен 91 пожарный и 25 единиц техники.

А также в Константиновске полыхают постройки и сухая трава на улицах Речная, Баумана. Огнем охвачено четыре тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 77 человек, 24 единицы техники. Тушение ведётся по повышенному рангу. К 18:45 пожар удалось только локализовать.

Были зафиксированы загорания сухой растительности в Каменском, Родионово-Несветайском, Шолоховском, Чертковском, Тацинском и других районах.

- Для усиления группировки из Краснодарского, Ставропольского краев и Волгоградской области выдвинулась аэромобильная группировка, также силы и средства Донского Спасательного центра МЧС России. Всего в составе 146 человек, 40 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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