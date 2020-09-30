Два дома сгорели в Ростовской области

На месте работали десятки спасателей. Фото: МЧС по РО

Сегодня в Ростовской области происходят настоящие катаклизмы. Ураганный ветер ломает деревья, одно растение упало и убило людей, донскую столицу вообще накрыла песчаная буря. На ростовских улицах из-за пыли и песка не видно высотных зданий, ветер срывает с ног даже самых крепких прохожих. В аэропорту из-за шторма не смогли сесть несколько самолетов.

Вдобавок к этому в региональном МЧС сообщили о возгорании двух частных домов в Константиновске. По официальным данным, пожар случился в зданиях на улице Речной. Скорее всего сначала огонь появился в одном доме, а затем из-за сильного ветра молниеносно перекинулся на соседний.

На борьбу с пламенем приехало 59 человек и 19 единиц техники. Вскоре спасателем стало понятно, что горит кровля домов. Спустя несколько минут одну постройку удалось оперативно потушить, а на втором огонь распространился на площадь в 400 квадратных метров. Ураган осложнял работу сотрудников МЧС.

Справиться с открытым горением удалось только в 15:00. Информации о пострадавших не поступало. На месте продолжают работу спасателей.

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