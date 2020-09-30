Двух парней убило упавшее из-за урагана дерево на Дону

От удара машина сложилась пополам. Фото: МЧС по РО

Сегодня по всей Ростовской области бушует стихия. Настоящий ураган накрыл многие города региона, чем вызвал всевозможные катаклизмы. Ростов-на-Дону окутала песчаная буря, а в станице Багаевской сильный ветер сломил ствол огромного дерева. Многолетнее растение не выдержало порывы и упало на припаркованную возле дома машину, внутри которой находились люди.

Дерево диаметром в полтора метра приземлилось строго по середине автомобиля "Форд Транзит". От удара он буквально сложился. Как сообщили в региональном МЧС, в результате погибли два молодых парня. Одному 21 год, а другому 26 лет.

Чтобы достать их потребовалось несколько человек. Убрать тяжелое дерево с авто - задача не из легких. Тем более сильно повредился кузов, что еще больше осложняло работы.

Люди вытаскивали несколько спасателей. Фото: МЧС по РО

Напомним, прямо сейчас в Ростовской области бушует ураган. По данным синоптиков, порывы ветра достигают 20 метров в секунду, что является экстремальным значением. В донской столице жители прямо сейчас страдают от песчаной бури. В воздухе зависли микрочастицы песка и пыли, которые попадают в глаза. Видимость стала значительно хуже.

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