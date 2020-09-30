Ростов-на-Дону накрыла песчаная буря: почему и чего ожидать

Видимость стала намного хуже. Фото: соц. сети

Сегодня ночью ростовчане заметили, что некоторые районы города накрыла песчаная буря. Многие стали снимать необычное явление и выкладывать в социальные сети. На кадрах привычные ландшафты донской столицы действительно выглядят, как в тумане.

Сначала на ролике показан центр Ростова. Видимость стала намного хуже. Можно догадаться, что в воздухе - микрочастицы пыли и песка. Их принес сильный ветер, который в последнее два дня атакует Ростов. Тоже самое происходило и на Западном.

Вчерашний ветер был такой силы, что валил деревья. В некоторых районах жители сообщали, что упавшие ночью растения заблокировали движения транспорта. Ураган также стал причиной обмеления Дона.

Синоптики подтверждают это. По ночам порывы ветра доходили до 24 метров в секунду. Как только он успокоится, все вернется в привычное русло.

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