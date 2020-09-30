Ветер становится все сильнее: какая погода в последний сентябрьский день ожидает жителей донской столицы

В Ростове поднимется жуткий ураган Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Сегодня ростовчанам лучше не парковать машины под деревьями и неустойчивыми рекламными щитами и заборами. Есть вероятность, что огромной силы ветер попросту может их повалить, да и самим лучше держаться от них подальше - ураган разбушевался не на шутку.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 14 до 17 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 22 до 24 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 20 до 22 градусов. Сегодня, 30 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и юго-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 14-20 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 752-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 25 до 63 процентов.

Сегодня в Ростове разразятся магнитные бури. Хоть они и будут умеренными, но на настроении и самочувствии ростовчан это обязательно отразится.

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