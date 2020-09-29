Ураганный ветер и магнитные бури: какая погода 29 сентября ожидает жителей донской столицы

Ураганный ветер, магнитные бури и падение давления усложнят жизнь ростовчанам Фото: "КП" Архив

Метеочувствительным ростовчанам сегодня придется нелегко, а гипертоникам и вовсе следует запастись лекарствами. Сегодняшний комплекс погодных явлений таким людям перенести будет тяжело: ураганный ветер, магнитные бури и резкое падение атмосферного давления.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 12 до 17 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 22 до 23 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 20 до 21 градусов. Сегодня, 29 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 11-16 метров в секунду.

Атмосферное давление почти достигнет нормы, но затем резко пойдет на спад и составит 755-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 34 до 70 процентов.

Сегодня в Ростове разразятся магнитные бури. Хоть они и будут умеренными, но на настроении и самочувствии ростовчан это обязательно отразится.

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Кроме того, усилится ветер и есть вероятность дождя.

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