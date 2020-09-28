Разразятся магнитные бури: какая погода 28 сентября ожидает жителей донской столицы

Утром - дождь, магнитные бури - днем Фото: "КП" Архив

Сегодня переменчивым будет все, даже настроение у ростовчан. А во всем виноваты разразившиеся магнитные бури. Кроме того, ветер едва не уносит тебя, как зонтик Мэри Поппинс, а ранним утром в совокупности с ним возможны еще и дожди.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 15 до 18 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 22 до 24 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 19 до 21 градусов. Сегодня, 28 сентября, погода будет в основном ясная и солнечная, но ранним утром синоптики прогнозируют дожди.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 11-14 метров в секунду.

Атмосферное почти достигнет нормы и составит 758-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 37 до 62 процентов.

Сегодня в Ростове разразятся магнитные бури. Хоть они и будут умеренными, но на настроении и самочувствии ростовчан это обязательно отразится.

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