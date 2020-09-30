"Аллергики в особой опасности": врач рассказала о последствиях песчаной бури для ростовчан

Ростов окутала климатическая аномалия. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прямо сейчас Ростова-на-Дону окутала масштабная песчаная буря. Город и его окрестности в тумане из-за огромное количества пыли. С самого утра поднялся сильнейшей ветер порывами до 20 метров в секунду. Значительно снизилась видимость, высотные здания еле заметны, на дорогах образовались огромные пробки. Из-за урагана падают деревья, происходят ДТП.

При такой погоде особенно страдают люди с аллергией. Чувствуется, что в воздухе летает пыль. От нее не спрятаться, она повсюду. Многие начинают кашлять, чихать. Мы решили узнать, какие последствия может вызвать песчаная буря для жителей Ростова-на-Дону.

- Микрочастицы песка и земли попадают в дыхательные пути, на глаза и кожу, - говорит врач аллерголог-иммунолог Елена Рудько. - Аллергены, которые были в составе пыли до бури находились максимально близко к земле. Теперь сильный ветер поднял все наверх, распространил на огромные расстояния. Концентрация аллергенов сейчас максимальна в воздухе. Это можно увидеть, просто посмотрев на улицу.

- Эта пыль может провоцировать аллергию даже у здоровых людей. Представьте, что вам кто-то щекочет нос. Вы обязательно чихнете. Это защитная реакция организма. Кроме того, возможно обострение астмы, - добавила Рудько.

Елена Рудько, врач аллерголог-иммунолог. Фото: Дадаян Давид

Врач обратила внимание, что сейчас, в период климатических аномалий, необходимо соблюдать определенные правила. Например, чтобы не допустить попадания пыли в дом, нужно плотно закрыть окна.

- Во время такой бури не стоит использовать линзы, лучше надеть простые очки. Защищайте глаза и не забывайте просто всем известные маски. Сейчас они очень кстати, - пояснила врач аллерголог-иммунолог.

Напомним, прямо сейчас Ростов окутала песчаная буря и поднялся сильный ветер. Порывы сносят деревья, провоцируют пожары. Экстренные ведомства уже сообщали о многочисленных происшествиях.

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