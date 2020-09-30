Упавшее дерево перекрыло трассу под Ростовом: образовалась многокилометровая пробка

Ствол и ветки закрыли проезд. Фото: vk.com/etorostov.

В Аксайском районе упавшее дерево перекрыло трассу М-4 «Дон». Происшествие случилось возле поселка Рассвет. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Дерево обрушилось из-за ураганного ветра. В результате ствол и ветки закрыли проезд. На кадрах с места инцидента видно, что месте работают полицейские.

Из-за инцидента на М-4 «Дон» в сторону Москвы образовалась пробка. Фото: vk.com/etorostov.

Очевидцы рассказали, что из-за инцидента на М-4 «Дон» в сторону Москвы образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на Новочеркасско шоссе. Транспортный затор начинается в районе поселка Рассвет и продолжается почти до ТЦ «Мега».

Напомним, ураганный ветер обрушился на Ростовскую область 30 августа. Из-за сильных порывов падают деревья и опоры линий электропередач. Пока синоптики не дают хороших прогнозов. Ночью в донском регионе ожидаются дожди с грозой.

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