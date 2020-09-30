Прогноз неутешительный: синоптики рассказали, что ждать ростовчанам

На Дону стихия сносит все на своем пути. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 30 сентября, в Ростовской области случилась самая настоящая погодная аномалия. Город заволокло пыльным туманом, сильный ветер буквально сносит все на своем пути. И, как результат, сотни пожаров, десятки поваленных деревьев, погибшие и пострадавшие люди. Синоптики рассказали, что ждать ростовчанам завтра.

- 1 октября на территории области переменная облачность, - сообщили прогноз в Ростовском гидрометцентре. - Местами небольшой и умеренный дождь, вечером с грозой. В отдельных районах - пыльная буря. Ветер восточный 9-14 метров в секунду, временами порывы - до 23 метров.

Правда, судя по всему, ветер будет бушевать еще около недели, правда, умерит свой пыл до 16 метров в секунду. Кроме того, на территории области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В донском МЧС просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, дончанам рекомендуют жителям региона ограничить выход из зданий, не парковать машины вблизи рекламных щитов и деревьев. Важно не оставлять их без присмотра.

АЛЛО!

В случае возникновения ЧП, обращайтесь в службу спасения по номерам 101 или 112.