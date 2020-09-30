Пыльная буря в Ростове-на-Дону 2020: ученые рассказали, откуда взялась

Пыльная буря бушует в Ростове и в области. Фото: соцсети

Пыльная буря в Ростове-на-Дону 2020: 30 сентября на донскую столицу и область обрушился настоящий ураган. Ветер поднял с земли пыль и песок, и в результате в регионе разразилась настоящая пыльная буря. Сила порывов ветра достигает до 24 метров в секунду.

Профессор кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Ольга Безуглова, рассказала, почему в нашем регионе возникло это природное явление. По ее словам, пыльные бури случаются каждый год, но более характерны для восточных районов Ростовской области.

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

- То, что мы наблюдаем сейчас в Ростове-на-Дону, в Ростовской области длится уже четвертый день. Такое случается, когда совпадают сразу три фактора – сильный ветер, сухая почва и отсутствие защитного слоя растительности или снежного покрова на ней, - сообщила профессор.

По ее словам, пыльная буря – это очень неблагоприятное погодное явление, когда пылеватые частицы почвы вместе с остатками удобрений разносятся по ветру. Все это негативно сказывается на здоровье человека и на состоянии почвы.

Как отметила Ольга Безуглова, пыльные бури особенно опасны для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы, но в такое время воздержаться от передвижений по улицам рекомендуется всем.

- Я не могу назвать предположительную дату окончания этой пыльной бури, но знаю точно, что все закончится, если в ближайшее время пройдет дождь и смочит почву, или если стихнет ветер, – отметила Ольга Безуглова.

К слову, в последний раз крупные пыльные бури наблюдались в 1968-1969 годах весной и продолжались почти месяц, охватив весь юг СССР. В числе районов, наиболее пострадавших от бурь, были в Краснодарском крае Ейск, Щербиновский, Кущевский, Павловский, Новопокровский, Кавказский, Новокубанский, Курганинский, Выселковский, Тимашевский, Лабинский, а также южные районы Ростовской области.

"Комсомольская правда" ведет онлайн-трансляцию событий, происходящих в регионе из-за песчаной бури.

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