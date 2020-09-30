Песчаная буря в Ростове-на-Дону 2020: в регионе за день произошло больше 80 пожаров

Глядя на это фото, можно предположить, что в городе начался апокалипсис. Фото: соцсети

Песчаная буря в Ростове-на-Дону 2020: 30 сентября в городе и в области разразился апокалипсис. Вчера и сегодня бушует сильный ветер. Он поднял песок и пыль, превратившись в настоящую песчаную бурю.

В связи с этим в регионе во многих районах вспыхнули пожары. Так, в Константиновске сгорел дом. Сейчас в этом же городе тушат здание на улице Буамана.

Всего за сегодняшний день в регионе насчитали 84 пожара.

- На территории Ростовской области зарегистрировано 84 пожара. Большая часть загораний приходится на сухую растительность и мусор. Более половины загораний уже ликвидированы. Загорания сухой растительности зарегистрированы в 18 – ти районах Ростовской области. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в регионе продолжает действовать сильный ветер юго-восточного и восточного направления. Его порывы достигают до 20 метров в секунду. В связи с этим ГУ МЧС по Ростовской области напоминает и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Сергея Пряженцева.

В ведомстве порекомендовали жителям региона ограничить выход из зданий, не парковать машины вблизи рекламных щитов и деревьев. Не оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения ЧП обращайтесь в службу спасения по номерам 101 и 112.

О том, что происходит в регионе, смотрите в нашей прямой трансляции.

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Песчаная буря в Ростове-на-Дону 30 сентября 2020: пожары, ураганный ветер, погибшие. В Ростовской области вторые сутки не утихает сильный ветер, который поднял с земли пыль и песок. Городские здания заволокло туманом, видимость на дорогах сильно снижена, песчинки попадают в глаза прохожим, а шквалистый ветер — до 20 метров в секунду - буквально сшибает с ног.