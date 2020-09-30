В центре Ростова девушки едва не погибли из-за упавшего дерева

Ствол и ветки загородили аллею. Фото: vk.com/etorostovnadonu

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра упало дерево. Происшествие случилось 30 сентября на улице Пушкинской, сообщается в соцсетях.

По словам очевидцев, в этот момент по улице шли три девушки. Ростовчанкам чудом удалось спастись, дерево их не зацепило.

На кадрах с места видно, что ствол и ветки дерева полностью загородили центральную аллею.

По данным донского ГУ МЧС, порывы ветра могут достигать 16 — 21 метра в секунду, местами — до 24. Кроме того, в области прогнозируют дожди с грозой.

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