Пыльная буря в Ростове-на-Дону 2020: публикуем фото погодного апокалипсиса

Из-за ураганного ветра ситуация на дорогах ухудшилась. Фото: Мария ШАБАНОВА

30 сентября на Ростовскую область обрушился ураганный ветер. Порывы оказались настолько мощными, что весь регион затянуло пылью.

По данным донского ГУ МЧС, скорость ветра составляла 16 — 20 метров в секунду. Местами порывы могли достигать 24 метров в секунду. Сильный ветер сносил деревья и конструкции. На улице Оганова и переулке Островского упали опоры линий электропередач.

Из-за ветра падали не только деревья, но и опоры ЛЭП. Фото: vk.com/rostovnadonu

В станице Багаевской стихия привела к жертвам. Огромное дерево диаметров в полтора метра обрушилось на автомобиль «Форд Транзит». В результате скончались двое парней.

От удара машина сложилась пополам. Фото: МЧС по РО.

Из-за ухудшения погоды в ростовском Платове не смогли приземлиться четыре самолета. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга направили в Ставрополь и Краснодар.

Город заволокло пылью. Фото: Мария ШАБАНОВА

Ростовчане испытали дискомфорт не только от ветра, сбивающего с ног. Многие начали задыхаться из-за пыли. Аллерголог Елена Рудько рассказала «КП-Ростов», что такие условия могут привести к аллергии или даже к обострению астмы.

По словам врачей, пыль может вызвать аллергию или даже привести к обострению астмы. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Сильный ветер привел к сгону воды в Дону. Из-за обмеления реки суда встали на якорь.

Тяжелый день выдался у спасателей. За день в области вспыхнуло более 80 пожаров.

За день в области вспыхнуло более 80 пожаров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Непростая ситуация сложилась на дорогах. Так, возле поселка Рассвет трассу М-4 «Дон» перекрыло упавшее дерево. В результате образовалась большая пробка.

Упавшее дерево перекрыло трассу М-4 "Дон" возле поселка Рассвет. Фото: vk.com/etorostov.

Движение затрудняет пыль. В госавтоинспекции посоветовали автомобилистам увеличить дистанцию, выбрать безопасную скорость и отказаться от опасных маневров.

Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах. Фото: Мария ШАБАНОВА

По данным синоптиков, сильный ветер сохранится до конца дня. Кроме того, в области ожидаются дожди с грозой.

Синоптики прогнозируют осадки. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

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