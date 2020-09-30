Судна встали на якоря из-за сильного ветра в Ростовской области

Из-за ветра Дон обмелел. Фото: соцсети

В Ростовской области разразилось сильное ненастье. Вторые сутки бушует ветер, поднимающий с земли пыль и песок. Из-за песчаной бури самолеты, летевшие в Платов, не смогли приземлиться в аэропорту, и направились в Краснодар.

А пароходы в Дону из-за сгона воды были вынуждены встать на якорь. Об этом сообщил подписчик местного паблика.

Также в Азовском районе тополь раздавил три машины. А в Багаевском дерево упало на машину, в которой находились люди. В результате двое человек погибли.

О том, что происходит в Ростовской области сейчас, смотрите на нашем сайте в онлайн-трансляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Песчаная буря в Ростове-на-Дону 30 сентября 2020: пожары, ураганный ветер, погибшие

Песчаная буря обрушилась на Ростовскую область 30 сентября 2020

Песчаная буря в Ростове-на-Дону 30 сентября 2020: пожары, ураганный ветер, погибшие. В Ростовской области вторые сутки не утихает сильный ветер, который поднял с земли пыль и песок. Городские здания заволокло туманом, видимость на дорогах сильно снижена, песчинки попадают в глаза прохожим, а шквалистый ветер — до 20 метров в секунду - буквально сшибает с ног.

Двух парней убило упавшее из-за урагана дерево на Дону

Ствол огромного растения не выдержал сильнейшего ветра

Сегодня по всей Ростовской области бушует стихия. Настоящий ураган накрыл многие города региона, чем вызвал всевозможные катаклизмы. Ростов-на-Дону окутала песчаная буря, а в станице Багаевской сильный ветер сломил ствол огромного дерева. Многолетнее растение не выдержало порывы и упало на припаркованную возле дома машину, внутри которой находились люди.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!