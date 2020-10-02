В Ростовской области выявлено рекордное число заболевших коронавирусом

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 2 октября. Фото: архив "КП"

Сегодня, 2 октября стало известно, что в Ростовской области выявили еще 209 заболевших коронавирусом. Это рекорд по количеству новых случаев за последние несколько месяцев. За все время пандемии в регионе зафиксировали уже 22352 зараженных. По данным областного правительства, из них выздоровели 17749 пациентов, за минувшие 24 часа - 116.

Большинство новых случаев заражения, как правило, оказалось в Ростове-на-Дону. За ним идет Таганрог, Шахты и Новочеркасск. Стационарное лечение получает 1581 человек. В тяжело состоянии, на аппаратах ИВЛ - 101 пациент.

В результате заболевания скончались еще 10 жителей Дона. Это четыре пенсионерки в возрасте от 57 до 88 лет и шестеро мужчин - от 52 до 83 лет. Врачи выявили у всех хронические заболевания различных органов, что спровоцировало летальных исход. Таким образом, всего на Дону с начала пандемии от коронавируса умерло уже 514 человек.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся более 11 тысяч человек. Власти области и Ростова-на-Дону все чаще стали говорить об увеличении темпов распространения опасного вируса. Это может привести к возврату жестких ограничительных мер. По словам представителей администрации донской столицы, никто не хочет закрывать город на карантин.

- Причин для этого много: и массовое возвращение людей из отпусков, и начало учебного года, и снятие ограничений на посещение всевозможных мероприятий. Кроме того, ухудшилась ситуация в трудовых коллективах, руководители которых спустили на «нет» соблюдение санитарных норм, - сказал на пресс-конференции первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников.

По его словам, власть вынуждена усилить контроль за соблюдением некоторых ограничений. При дальнейшем ухудшении ситуации иного выбора, кроме как вернуть запреты просто не останется.

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