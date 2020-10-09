Имена Победы: Зоя Космодемьянская - первая женщина Герой Советского Союза

Герой Советского Союза, 13.09.1923 г. - 29.11.1941 г. Космодемьянская Зоя Анатольевна. Фото: сайт «Герои Войны».

В период Великой Отечественной войны солдатами стали почти все, кто мог держать оружие в руках. На фронт отправлялись и совсем юные студенты, и уже взрослые мужчины, работавшие на предприятиях, на земле. В то время всех объединила общая цель - борьба с фашизмом.

Страшные, смертоносные бои шли на всей европейской части Советского Союза. Особенно пострадали крупные города, которые были важными стратегическими крепостями. Одним из таких был Ростов-на-Дону. Защитники несколько раз освобождали столицу юга от немецких захватчиков.

Необходимо было переиграть фашистов, оказаться умнее и продуманнее. На передний план вышли легендарные советские командиры, имена которых носят ростовские улицы. Полководцы ковали победу в штабах, склонившись над картами, а рядовые солдаты бились на открытом поле. Среди них многочисленные партизаны. Сегодня мы расскажем о Зои Космодемьянской.

История жизни

Зоя Космодемьянская родилась в 1923 году в небольшом селе Осино-Гай, что в Тамбовской губернии. Ее родители были учителями. Спустя несколько лет после ее рождения, семья попадает в Сибирь. По некоторым утверждениям, они были сосланы за выступление главы семейства против коллективизации. Чуть позже им все таки удалось переехать в Москву, благодаря стараниям родственников.

В школе Зоя училась хорошо, особенно увлекалась историей и литературой, мечтала поступить в университет. В средних классах отличалась активностью и стремлением к организационной деятельности.

В октябре 1938 года эти навыки и убеждения привели ее в ряды Ленинского комсомола.

Великая Отечественная

Когда началась война, Зоя пошла на фронт добровольцем. 31 октября 1941 года она и еще 2 тысячи таких же молодых людей собрались у кинотеатра "Колизей", откуда девушку отправили в диверсионную школу. Она стала бойцом разведывательно-диверсионной части. Изначально всех новобранцев предупредили, что почти все участники операций скорее всего умрут. Это было правдой, ведь по статистики 95 процентов всех партизанов погибали. При чем большинство из них умрет от пыток немцев в случае попадания в плен. Поэтому все, кто не готов был принять такую участь, должны были покинуть разведшколу.

Космодемьянская, как и большинство ее товарищей, осталась на месте. После недолгого обучения поступил приказ: необходимо было поджечь дома в деревнях Московской области. Там оставались на ночлег фашисты. Для выполнения задания диверсантам выдали бутылки с зажигательной смесью. Поскольку костры могли демаскировать диверсантов, предполагалось, что они будут спать на морозе в лесу без огня и согреваться с помощью водки.

Вечером 28 ноября при попытке поджечь сарай Космодемьянская была замечена хозяином. От неожиданности он закричал, и квартировавшие у него немцы около 7 часов вечера схватили девушку.

Зою пытали в течение нескольких часов. Несмотря на зверства фашистов, они не сказали ничего конкретного. На следующий день ее вывели на улицу и повесили на глазах у всей деревни.

Тело Космодемьянской провисело на виселице около месяца, неоднократно подвергаясь надругательствам со стороны проходивших через деревню немецких солдат. Когда фашисты дали разрешения снять ее, местные жители похоронили Зою вблизи деревни. Она стала первой женщиной в стране, получившая звание Героя Советского Союза посмертно. Ее имя носят улица в Первомайском районе Ростове-на-Дону.

Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.