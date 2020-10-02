Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 октября 2020 года: количество заболевших превысило 22 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 205 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 2 октября прирост за сутки - 205 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 22 143 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 205 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 91 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 504 дончан. Выздороветь удалось 17 633 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 527. Коэффициент распространения инфекции – 1,03.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 32 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (110), Багаевском (11) районе, Волгодонске (10), Азове (6), Шахтах (6), Матвеево-Курганском (6), Целинском (6), Заветинском (4), Орловском (4), Чертковском (4), Весёловском (3), Волгодонском (3) районах, Новочеркасске (3), Мясниковском (3), Неклиновском (3), Азовском (2), Аксайском (2) районах, Батайске (2), Таганроге (2), Егорлыкском (2), Цимлянском (2), Верхнедонском (1), Новошахтинске (1), Зерноградском (1), Зимовниковском (1), Кагальницком (1), Константиновском (1), Красносулинском (1), Обливском (1), Песчанокопском (1), Тацинском (1) и Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 34,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,1% - от 46 до 65 лет, 19% - от 66 до 79 лет, 6,8% - старше 80 лет, 3,4% - дети. В стационарах содержатся 1 563 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин от 41 до 85 лет и двое мужчин – 54 и 74 лет, все с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 11 051 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 79,9 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 91,1 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 024 теста на коронавирус. За весь период было проведено 690,9 тысячи исследований.

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