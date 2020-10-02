Ураганный ветер принес похолодание в донскую столицу

В Ростове ожидается облачная погода Фото: "КП" Архив

Ураганный ветер в Ростове начнет постепенно стихать, но порывы все еще будут сильными. Кроме того, в донской столице ощутимо похолодает, свою лепту в это внесет и прошедший ночью дождь.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 14 до 16 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 19 до 21 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 18 до 20 градусов. Сегодня, 2 октября, в донской столице будет стоять облачная погода, есть вероятность выпадения осадков, но в небольшом количестве.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 45 до 66 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Облачно и дождливо: какой погоды ожидать ростовчанам в первый октябрьский денек.

Дело будет усугублять еще и ураганный ветер.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!