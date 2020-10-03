Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 октября 2020 года: еще 209 человек подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 209 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 3 октября прирост за сутки - 209 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 22 352 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 209 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 101 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 514 дончан. Выздороветь удалось 17 749 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 532. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (98), Таганроге (19), Шахтах (16), Новочеркасске (12), Батайске (11), Азовском (4) районе, Волгодонске (4), Донецке (4), Каменске-Шахтинском (4), Миллеровском (4), Сальском (4) районах, Азове (3), Багаевском (3), Зерноградском (3), Белокалитвинском (2) районах, Гукове (2), Егорлыкском (2), Мартыновском (2), Мясниковском (2), Октябрьском (2), Родионово-Несветайском (2), Аксайском (1), Волгодонском (1), Каменском (1), Орловском (1), Тацинском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,8% - от 46 до 65 лет, 22,9% - от 66 до 79 лет, 4,8% - старше 80 лет, 6,2% - дети. В стационарах содержится 1 581 пациент. Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины в возрасте от 57 до 88 лет и шестеро мужчин – от 52 до 83 лет, все с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 11 237 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета около 80,2 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 91,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 241 тест на коронавирус. За весь период было проведено 698,2 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 октября 2020 года: количество заболевших превысило 22 тысячи человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 2 октября.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!